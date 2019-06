Patrice Lagisquet favorito para suceder a Martim Aguiar

O francês Patrice Lagisquet é o favorito da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) para suceder a Martim Aguiar no cargo de selecionador português da modalidade, disse à agência Lusa fonte ligada ao processo.Esta fonte confirmou à Lusa a existência de negociações muito adiantadas com o antigo adjunto de Philippe Saint-André na seleção francesa (2012-2015), no seguimento de uma notícia avançada pela rádio parisiense France Bleu.Apesar de diversos órgãos de comunicação social franceses terem já avançado o nome de Lagisquet, o acordo, segundo a fonte, ainda não está fechado e a FPR tem em sua posse uma 'carteira' de alternativas.Certo é que o atual selecionador, Martim Aguiar, não será reconduzido no cargo, independentemente do resultado da seleção portuguesa no playoff de sábado frente à Alemanha, no qual Portugal joga o regresso ao segundo escalão europeu da modalidade (com exceção do Torneio das Seis Nações).