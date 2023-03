Patrice Lagisquet: «Não somos favoritos, corremos por fora»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador de râguebi de Portugal, Patrice Lagisquet, atribuiu à Geórgia o favoritismo para a conquista do Europe Championship 2023, em Badajoz, mas lembrou que a seleção lusa tem de mostrar o que evoluiu no último ano.

"Não somos favoritos, corremos por fora, mas temos de nos lembrar que empatámos há um ano, que conseguimos ser competitivos em julho e só temos de mostrar que estamos cada vez melhores", comentou o técnico francês, após a adaptação ao relvado do Estádio Nuevo Vivero, em Badajoz.

Portugal defronta a Geórgia no domingo, na final do Europe Championship de râguebi e, segundo Lagisquet, os 'lelos' têm um favoritismo de 70-30 ou 75-25", mas isso é irrelevante a partir do momento em que começa a partida.

"Quando estás no campo, não podes pensar nisso, só podes pensar em competir e ver o que acontece", lembrou.

O técnico tinha lembrado, durante a semana, que a Geórgia vai apresentar-se na máxima força contra Portugal pela primeira vez, desde que assumiu o comando dos 'lobos', e manteve a confiança de que a seleção pode "jogar bom râguebi", apesar das várias ausências.

Além de Raffaele Storti e Nuno Sousa Guedes, que se lesionaram nas meias-finais, contra a Espanha, e Rafael Simões e Samuel Marques, igualmente ausentes, a seleção ficou também, esta semana, sem o seu recordista de ensaios. "Perdemos o Rodrigo Marta, que esteve doente esta semana, mas temos de mostrar que estamos preparados para competir. Para o Mundial, vamos precisar de 30 jogadores e temos de mostrar que, mesmo que mudemos alguns, continuamos a jogar a um bom nível", definiu.

Nesse sentido, o 'Express de Bayonne' continua a acreditar que a Geórgia "é realmente o melhor adversário" para Portugal perceber se consegue "manter o nível durante 80 minutos" e ganhar a final poderá ser um aporte de confiança importante na preparação para o França2023. "Vai ajudar-nos a acreditar que podemos ganhar um jogo no Mundial. Mas, como dizem todos os treinadores, temos de fazer as coisas passo a passo", concluiu.

A mesma opinião tem José Lima, centro da seleção, que reconheceu que "a Geórgia tem demonstrado que é o alvo a abater", até pelos resultados que tem feito, com "vitórias contra Itália, Samoa e País de Gales". "Claro que vai ser um grande teste para nós e, se nos conseguirmos bater com uma grande Geórgia, é um sinal que mandamos ao mundo do râguebi, a dizer que vamos estar preparados e bem presentes no Mundial, que não vamos em passeio, vamos para ter alguns resultados positivos", frisou o 'subcapitão' de Portugal.

A final do Europe Championship 2023 de râguebi, entre Portugal e Geórgia, disputa-se no domingo, às 19:00 (hora de Lisboa), no Estádio Nuevo Vivero, em Badajoz.

Portugal vai tentar conquistar o principal título europeu da modalidade pela segunda vez no seu historial, após arrecadar o troféu em 2004, tornando-se a única seleção a 'intrometer-se' no domínio da Geórgia (14 títulos) e Roménia (cinco) desde que a competição começou a ser disputada, no ano 2000.

Para chegar à final, a seleção portuguesa ganhou o Grupo B, com vitórias sobre Bélgica (54-17), Polónia (65-3) e Roménia (38-20), antes de afastar a Espanha (27-10), nas meias-finais.

Já a Geórgia, que venceu o Grupo A, contra Alemanha (75-12), Países Baixos (40-8) e Espanha (41-3), e superou a Roménia (31-7) nas meias-finais, é pentacampeã em título e venceu 11 das últimas 12 edições do Europe Championship.