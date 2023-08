Patrice Lagisquet: «Quero ver a equipa a jogar à velocidade do Super Rugby»

O jogo da seleção portuguesa de râguebi contra a Austrália A, sábado, em Paris, vai testar a adaptação da equipa a uma velocidade de jogo superior àquela a que está habituada, disse hoje o selecionador de Portugal.Os 'lobos' venceram os Estados Unidos há duas semanas, por 46-20, no primeiro encontro de preparação, no Algarve, mas a equipa secundária dos 'wallabies' está recheada de jogadores que "costumam jogar no Super Rugby", do hemisfério sul, o que vai elevar o grau de dificuldade.

"Quero ver a equipa a jogar à velocidade do Super Rugby, mas vai ser mais difícil do que contra os EUA porque os australianos estão habituados a esse tipo de jogo. Vai ser interessante para ver como a equipa se adapta a este tipo de oposição", disse Patrice Lagisquet no aeroporto de Perpignan, em trânsito para Paris, contactado pela agência Lusa.

Portugal vai apresentar cinco alterações em relação ao encontro com os EUA, devido a "algumas pequenas lesões", mas também para "testar algumas opções antes do Mundial".

Duarte Torgal (2.ª linha), Rafael Simões (n.º 8), Jerónimo Portela (abertura), Pedro Bettencourt (centro) e Raffaele Storti (ponta) entram para os lugares de Steevy Cerqueira, Thibault de Freitas, Joris Moura, Tomás Appleton e Vincent Pinto, respetivamente.

Desta forma, Portugal vai alinhar, de 1 a 15, com Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Anthony Alves, José Madeira, Duarte Torgal, João Granate, Nicolas Martins, Rafael Simões, Samuel Marques, Jerónimo Portela, Rodrigo Marta, Pedro Bettencourt, José Lima, Raffaele Storti e Nuno Sousa Guedes.

No banco vão estar David Costa, Duarte Diniz, Diogo Hasse Ferreira, Kevin Batista, David Wallis, João Belo, Tomás Appleton e Manuel Cardoso Pinto.

Na bancada, a assistir ao encontro, vai estar Eddie Jones, treinador da seleção principal australiana que é adversária de Portugal no Mundial de França 2023, mas Patrice Lagisquet garante que as alterações não servem para esconder o jogo.

"Jogamos contra a Austrália em 01 de outubro, eles vão ter tempo de nos ver nos dois primeiros jogos. Hoje em dia é difícil uma equipa esconder aquilo de que é capaz. Não somos pretensiosos a esse ponto. O objetivo é jogar com uma oposição forte, para estarmos preparados para o Mundial, e para isso precisamos de defrontar equipas assim", frisou o técnico.

A seleção portuguesa viajou hoje para Paris, a partir de Font-Romeu, onde se encontra a realizar um estágio em altitude de duas semanas, antes de se instalar em Perpignan, que será o seu 'quartel-general' durante o Mundial de França 2023.

A Austrália A é o segundo e último adversário de Portugal na preparação para o Campeonato do Mundo, mas os 'lobos' ainda realizam um treino conjunto com a seleção de Samoa, à porta fechada, em 01 de setembro.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (01 de outubro) e as Ilhas Fiji (08 de outubro).

O Mundial de França2023 decorre entre 08 de setembro e 28 de outubro.