Portugal apura-se para a final do Junior World Trophy

A seleção portuguesa de râguebi sub-20 garantiu esta quarta-feira o apuramento para a final do Junior World Trophy, em São Paulo, ao bater a congénere de Tonga por 40-3, no terceiro jogo do Grupo B.Portugal já vencia ao intervalo por 26-3 e manteve o domínio na segunda parte, obtendo um total de seis ensaios por intermédio de Raffaele Storti (2), Sebastião Silva, Martim Belo, José Roque e Francisco Rosa, cinco dos quais transformados por Jerónimo Portela.Os jovens lobos vão defrontar o Japão na final, que se disputa no domingo, às 23:00 (hora de Lisboa).O vencedor do Junior World Trophy garante a última vaga no Campeonato do Mundo de sub-20 de 2020, em Itália.