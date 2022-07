Portugal apurado para o Mundial de râguebi sevens masculino

A seleção portuguesa masculina de râguebi sevens qualificou-se este domingo para o Campeonato do Mundo da modalidade, após vencer, em Bucareste, os dois encontros no segundo dia do torneio de apuramento europeu.

Portugal apurou-se para a eliminatória final como melhor terceiro classificado, no Grupo A, após vencer a Polónia por 51-0 e, no jogo decisivo, superou a Espanha por 20-19, apurando-se para o Mundial da variante pela primeira vez desde 2013.

Em cinco participações anteriores, os lobos obtiveram o seu melhor resultado em 2005, com um 10.º lugar em Hong Kong.

No setor feminino, Portugal apurou-se para a eliminatória final como um dos melhores terceiros classificados, após derrotar a Suécia por 33-10 no último encontro do Grupo C, mas 'caiu', depois, frente à Irlanda, por 36-0.

O Mundial'2022 de sevens disputa-se na Cidade do Cabo, na África do Sul, entre os dias 9 e 11 de setembro.