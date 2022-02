Portugal ataca Mundial

A Seleção já está em Tbilisi, onde enfrenta amanhã a Geórgia no primeiro de cinco duelos que podem levar os Lobos a um novo encontro com a história. É o primeiro jogo da 2ª volta do apuramento para o Mundial de França’2023, que corresponde ao Europe Championship’2022. “Se quisermos qualificar-nos, temos de ganhar quatro jogos. Talvez três sejam suficientes, mas não há como sabê-lo”, afirmou o selecionador Patrice Lagisquet. A Geórgia lidera com 23 pontos, seguida de Roménia (14), Portugal (14) e Espanha (12): qualificam-se diretamente os dois primeiros.

Entretanto, o líder da Divisão de Honra, o Belenenses, testa hoje (15h), no Estádio 1º Maio no Inatel, o bom momento do Benfica (4º). Outros jogos da 15ª ronda: Montemor-Agronomia (11h30), CDUL-Académica (14h), Cascais-Técnico (15h) e Évora-Direito (17h). * S.L.