Portugal defronta a Geórgia em Paris no torneio das Seis Nações B

O desafio Portugal-Geórgia, da quarta jornada do torneio das Seis Nações B de râguebi de 2020, será disputado a 7 de março em Paris, confirmou esta sexta-feira à Lusa o presidente da Federação, Carlos Amado da Silva.O encontro terá lugar no Estádio Jean Bouin, com capacidade para cerca de 20.000 espetadores, e o líder federativo acredita que terá lotação esgotada para a receção dos 'Lobos' aos octocampeões europeus e principais favoritos à conquista do título."Queremos chegar à comunidade lusodescendente, para que saibam que também há râguebi em Portugal e homenagear os nossos jogadores de França que fazem parte da 'família' da seleção", explicou Amado da Silva, assumindo tratar-se de uma "operação de charme" junto da comunidade emigrante e dos próprios franceses, que recebem o Mundial de 2023.O dirigente entende que este "é o primeiro passo para sensibilizar os jogadores profissionais que jogam em França e podem vir ajudar os jovens portugueses a evoluir e a conseguir a qualificação para 2023", assumindo que a receita é um "aspeto que não pode ser ignorado", mas não é o principal objetivo, até porque os bilhetes deverão ser vendidos a um "preço acessível".Para garantir o sucesso da operação, a FPR está a estabelecer contactos com a Rádio Alfa, uma emissora lusófona de Paris, e pretende divulgar o evento nas publicações francesas especializadas em râguebi, por forma a atrair também o público 'gaulês'.O líder federativo garantiu ainda que a 'receita' é para continuar a ser aplicada nos próximos anos, levando a seleção portuguesa a outras cidades de França que tenham uma "comunidade lusodescendente significativa".Portugal estreia-se no segundo escalão europeu com a receção à Bélgica, no dia 01 de fevereiro, em Lisboa, seguindo-se a Roménia, em 08 do mesmo mês, nas Caldas da Rainha.A visita à Rússia terá lugar a 22 de fevereiro e, depois da receção à Geórgia, em Paris, a seleção fecha a participação no 'Championship' com a deslocação a Espanha no dia 15 de março.