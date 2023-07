Portugal defronta Austrália A em Paris na preparação para Mundial

A seleção portuguesa de râguebi vai defrontar a Austrália A em Paris, no segundo jogo de preparação para o Mundial de França'2023, confirmou uma fonte da Federação Portuguesa de Râguebi à agência Lusa.

O encontro com a formação secundária dos 'wallabies' disputa-se em 26 de agosto, em Massy, nos arredores da capital francesa, às 19:00 (hora de Lisboa), duas semanas após o embate com os EUA, em 12 de agosto, no Estádio do Algarve.

Os confrontos contra os norte-americanos e os australianos são os únicos jogos oficiais dos Lobos antes do Mundial, mas a seleção portuguesa ainda deverá realizar um treino conjunto com Samoa, à porta fechada, "no primeiro fim de semana de setembro", revelou a mesma fonte.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Ilhas Fiji (8 de outubro).

O Mundial de França'2023 decorre entre 8 de setembro e 28 de outubro.