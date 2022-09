Portugal discute 21.º lugar no Mundial de râguebi 'sevens' com Coreia do Sul

A seleção portuguesa de râguebi 'sevens' vai discutir com a Coreia do Sul o 21.º lugar no Mundial da África do Sul, após somar este sábado uma derrota e uma vitória na Taça Bowl, terceiro troféu da competição.

Na Cidade do Cabo, Portugal perdeu nos quartos de final da 'Bowl' com a Alemanha, por 21-14, mas venceu, depois, a Jamaica, por 31-7, na 'poule' de apuramento dos últimos quatro lugares do Mundial.

Desta forma, os lobos vão decidir o 21.º e 22.º lugares com os sul-coreanos, que perderam com o Uganda por 12-0 e venceram o Zimbabué por 21-19.

Portugal disputa a Taça Bowl do Mundial 2022 após perder por 24-0 com a Irlanda, na sexta-feira, na pré-ronda de 16, fase em que os sul-coreanos foram derrotados pelo País de Gales, por 33-10.

O Campeonato do Mundo de râguebi 'sevens' Cidade do Cabo2022 disputa-se até domingo, na África do Sul, com 24 seleções masculinas e 16 femininas.

A seleção masculina portuguesa regista a sua sexta presença no Mundial, competição em que obteve a sua melhor participação com o 10.º lugar em 2005, em Hong Kong.