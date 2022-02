Portugal e Holanda contra a guerra

Antes do duelo deste sábado entre Portugal e Holanda a contar para o apuramento para o Mundial'2023, as duas equipas juntaram-se numa homenagem contra a guerra na Ucrânia. A faixa "Stop the War" arrancou fortes aplausos do público presente nas Caldas da Rainha.O presidente da Federação Portuguesa de Râguebi, Carlos Amado da Silva, aplaudiu a iniciativa e manifestou solidariedade. "Não havia outra forma de atuar. Estamos a passar por um momento muito difícil e queremos passar uma mensagem positiva e de paz", afirmou.