Portugal eliminado nos 'quartos' do Europeu de râguebi 'sevens' no Algarve

A seleção portuguesa de râguebi 'sevens' foi este sábado eliminada nos quartos de final da etapa portuguesa do Europeu 2023, após perder os dois encontros disputados no segundo dia da competição, em Vila Real de Santo António.Portugal perdeu com a Espanha por 19-17 no último encontro do Grupo A do Algarve Sevens e, depois, 'caiu' frente à Irlanda, por 19-10, nos quartos de final da primeira de duas etapas do Campeonato da Europa.

Os 'lobos' vão, desta forma, defrontar a Alemanha, no domingo, no primeiro encontro das eliminatórias de apuramento do nono ao 12.º classificados do torneio.

No feminino, a seleção portuguesa estreou-se a vencer no torneio, frente à Itália, por 19-12, e terminou o Grupo C no terceiro lugar, mas não conseguiu ser uma das melhores terceiras classificadas e falhou o apuramento para os quartos de final.

As 'lobas' voltaram a vencer, depois, a Suécia, por 22-7, e vão disputar, no domingo, as eliminatórias de apuramento do nono ao 12.º classificados, onde voltam a encontras as italianas.

As competições das seleções de elite masculinas e femininas no Algarve Sevens, que decorre até domingo, fazem parte do calendário do Europeu de 2023 da variante olímpica de râguebi, que se disputa em duas etapas, em Vila Real de Santo António e Hamburgo.

O Europeu 2023 qualifica o vencedor diretamente para os Jogos Olímpicos de Paris2024 e duas seleções para o torneio final de repescagem olímpica, a disputar em 2024.