Portugal em último no torneio internacional de râguebi 'sevens' de Madrid

A seleção portuguesa de râguebi 'sevens' terminou este domingo o torneio internacional de Madrid na última posição, após perder todos os quatro jogos da fase de grupos da competição disputada na capital de Espanha.

Portugal perdeu, no sábado, com os Estado Unidos (38-17) e com o Quénia (38-5), resultados aos quais se seguiram hoje mais duas derrotas, no segundo dia do torneio, frente a Argentina (47-5) e a Espanha (40-14).

O 'Madrid Rugby 7s International Tournament' é um torneio da responsabilidade da World Rugby que serve de preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, e para os quais já estão apuradas as seleções dos Estados Unidos, Quénia e Argentina.

A equipa portuguesa volta a entrar em ação no próximo fim de semana, na segunda edição do torneio que terá lugar, novamente, na capital espanhola.