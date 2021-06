Portugal falha o pódio na etapa de Lisboa do Europe Championship

A seleção portuguesa de râguebi sevens falhou, este domingo, a presença no pódio da etapa de Lisboa do Europe Championship, após perder com a Rússia, por 14-12, no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

Portugal, que se classificou para os quartos-de-final, no sábado, no segundo lugar do Grupo A, venceu a Itália por 33-7 no primeiro jogo do dia, mas perdeu nas meias-finais, por 38-14, com a Espanha, que viria a vencer o torneio após superar a Alemanha, na final, por 19-17.

No torneio feminino, após as surpreendentes vitórias sobre Escócia (15-14) e País de Gales (15-12) no primeiro dia da competição, Portugal sofreu três derrotas pesadas noutros tantos encontros disputados no dia de encerramento.

As lobas, que pertencem ao escalão inferior, mas disputaram o Championship na condição de anfitriãs, perderam com a Rússia (49-0), a Polónia (21-10) e a Escócia (33-12) e despediram-se sem 'brilho' da competição.

O Rugby Europe Sevens Championship Series, campeonato europeu da variante, disputa-se, este ano, em apenas duas etapas: a primeira, que terminou este domingo, em Lisboa, e uma segunda em Moscovo, na Rússia, em 26 e 27 de junho (masculinos) e 25 e 26 de junho (femininos).