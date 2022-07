Portugal lidera grupo no Europeu de Sevens em Cracóvia

A seleção portuguesa de râguebi de sevens encerrou esta sexta-feira o primeiro dia da etapa de Cracóvia do Europe Championship 2022 no primeiro lugar do Grupo B, com uma vitória e uma derrota, frente a Itália e Lituânia, respetivamente.

Portugal, que tem já mais um jogo disputado do que todos os adversários do grupo, iniciou o dia da melhor forma, ao vencer os italianos por 22-19, mas perdeu, depois, com a Lituânia por 27-7.

No sábado, os Lobos defrontam a seleção da casa, a Polónia, e a Espanha.

A etapa de Cracóvia é a segunda e última do Europe Championship 2022, o principal escalão europeu de râguebi de sevens.

Na primeira etapa, disputada em Lisboa, no último fim de semana, Portugal terminou em sexto lugar.