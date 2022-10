Portugal na final do Europeu sub-18 após vencer Espanha no desempate

A seleção portuguesa de râguebi sub-18 qualificou-se esta quarta-feira para a final do Europeu, em Tbilissi, após vencer a Espanha por 4-3 no desempate por pontapés aos postes, no seguimento de um empate 21-21 no tempo regulamentar das meias-finais.

Manuel Mendonça, Manuel Vareiro, Francisco Perloiro e Alfredo Almeida converteram os pontapés a partir da linha de 22 metros, que valeram o apuramento de Portugal, após a Espanha errar duas das suas cinco tentativas.

No tempo regulamentar, Portugal tinha chegado ao intervalo a vencer por 13-5, com um ensaio transformado e duas penalidades, mas apesar de mais um ensaio e uma penalidade, no segundo tempo, permitiu a reação dos 'leones', que empataram 21-21 antes do final dos 70 minutos.

Portugal, que é vice-campeão europeu do escalão, vai disputar a final no domingo frente ao vencedor da outra meia-final, entre a seleção anfitriã, a Geórgia, e a Bélgica.