Portugal nos quartos de final da etapa de Lodz do Europeu de sevens

A seleção portuguesa de râguebi sevens garantiu este sábado a passagem aos quartos de final da etapa de Lodz (Polónia) do Campeonato da Europa e continua na luta pelo apuramento para o torneio de qualificação do circuito mundial.Portugal perdeu os dois primeiros encontros do grupo A (26-19 com a Espanha e 24-14 com a França), mas uma vitória robusta sobre a Roménia, por 38-7, garantiu o apuramento para a taça Cup como melhor terceiro classificado dos três grupos da segunda etapa do Europeu.A equipa portuguesa disputa, este domingo, os quartos de final do torneio com a Irlanda e precisa de terminar o Europeu como uma das três melhores seleções não 'residentes' do circuito mundial para garantir o direito de disputar a qualificação para o mesmo.Para isso, basta fazer melhor que a Geórgia, única seleção não 'residente' do circuito mundial que também se apurou para os quartos de final, além das atuais melhores três equipas não 'residentes': Alemanha, Portugal e Itália.