Portugal perde com Argentina XV em teste para a repescagem do Mundial

A seleção portuguesa de râguebi perdeu este sábado por 52-35 com a Argentina XV, no Restelo, em encontro de preparação para o torneio final de repescagem para o Mundial de França'2023.

Portugal vencia por 25-21 ao intervalo, com ensaios de Rafael Simões (12 minutos) e Raffaele Storti (15 e 31), dois dos quais transformados por Samuel Marques, que acrescentou ainda duas penalidades (18 e 27), superiorizando-se, assim, aos três toques de meta transformados dos sul-americanos.

Depois, os lobos ainda entraram da melhor forma no segundo tempo, a aumentar a vantagem para 32-21 logo no primeiro minuto, com um ensaio de Manuel Cardoso Pinto (41), transformado por Samuel Marques, mas não voltariam a pontuar, com exceção de uma penalidade de Marques (59).

Esse pontapé do médio de abertura português voltou a igualar o marcador (35-35) após a resposta da Argentina XV, equipa anteriormente designada por Jaguares, que com mais dois toques de meta tinha invertido o marcador para 35-32.

À imagem dos últimos encontros, Portugal voltou a 'eclipsar-se' nos 20 minutos finais, e consentiu mais dois ensaios transformados e uma penalidade à Argentina XV, equipa de antecâmara para a seleção principal dos sul-americanos que, na semana passada, bateu a Geórgia por 30-24.

Na próxima semana, em 16 de julho, é a vez de Portugal visitar os georgianos no último encontro da 'janela' de verão de jogos internacionais, que serve aos 'lobos' para preparar o torneio final de repescagem para o Mundial de 2023, que se disputa em novembro, no Dubai.