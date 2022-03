Portugal perde em Espanha e deve ficar fora do Mundial de râguebi

A seleção portuguesa de râguebi perdeu hoje por 33-28 com a Espanha, em Madrid, resultado que a deve afastar definitivamente do Mundial de 2023, no qual os espanhóis irão marcar presença pela segunda vez no seu historial.

Portugal estava obrigado a vencer o rival ibérico na penúltima jornada do apuramento europeu para isolar-se no segundo lugar da classificação e esperar, depois, que os espanhóis não vencessem na Geórgia, em 20 de março, para assegurar a presença direta no França2023.

O desfecho, no entanto, atirou os 'lobos' para o terceiro lugar, que devem perder no próximo domingo, quando a Roménia defrontar os Países Baixos na última jornada do apuramento.

Os romenos são 'superfavoritos' frente à única seleção que perdeu todos os encontros disputados nos últimos dois anos e Portugal já não entra em campo no próximo fim de semana, uma vez que a Rússia, que devia visitar Lisboa, foi excluída do apuramento pela World Rugby devido à invasão militar à Ucrânia.