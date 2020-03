Portugal perde em Paris diante da Geórgia

Portugal perdeu esta tarde com a Geórgia por 39-24, em jogo da quarta jornada do Europe Championship. A equipa portuguesa ainda deu luta à seleção invicta até meio da segunda parte, mas não conseguiu levar a melhor.





Refira-se que o jogo foi disputado em Paris, junto das comunidades portuguesas e num país, França, onde jogam muito dos internacionais portugueses.Com esta vitória, a Geórgia sagra-se campeã pela terceira vez seguida e soma o 12.º título do seu historial, enquanto a Seleção Nacional, com 9 pontos, os mesmo da Espanha, vai disputar, em Madrid, no dia 15, o estatuto de vice-campeã.