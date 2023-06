Portugal recebe lendas do râguebi da África do Sul no Jamor

Portugal vai receber dentro de poucos dias, entre 14 e 18 de junho, a visita dos South Africa Legends, uma equipa com nomes lendários do râguebi sul-africano, para um jogo de exibição diante de algumas figuras com história da modalidade em Portugal, os Portugal Barbarians Internacional.Na passagem por Portugal, de 14 a 18 de junho, os South Africa Legends vão promover o desenvolvimento do râguebi em Portugal dando a conhecer os valores e as valências deste desporto, como a integridade, a disciplina, o respeito e a solidariedade junto da sociedade em geral, com foco nos mais jovens. Está, por isso, prevista uma visita ao Hub da Brave Generation Academy em Cascais, um dos principais impulsionadores da tour. Do programa constam vários encontros, assim como visitas a Cascais, Sintra e Lisboa.O momento maior da Tour acontece a 17 de junho, com o jogo marcado para o campo do Jamor, às 15 horas, entre os South African Rugby Legends e os Portugal Barbarian International Legends. As portas do complexo desportivo abrem às 12 horas, com entrada livre para todos os interessados, e direito a conseguir um autógrafo na sessão marcada para decorrer entre as 13h e as 14 horas.A equipa dos South Africa Rugby Legends vai contar com jogadores que fizeram parte das seleções vencedoras dos mundiais de 1995, 2007 e 2019, nesta que será a sua terceira passagem pelo nosso país, a última delas em 2018.Schalk Brits, Bismarck du Plessis, John Smit, Mark Andrews, Gary Teichmann, John Allan, Jannie du Plessis, Lawrence Sephaka, Delarey du Preez, Quintin Geldenhuys, Rob Louw, Marco Wentzel, Nico Luus, Skowile Ndlouvu, Jonathan Mokuena, Dale Santon, Darron Nell, Abonga Nkwelo, Butch James, Percy Montgomer, Lwazi Mvovo, Brent Russell, Wynand Oliver, Dick Muir, Waylon Murray, Charl Mcloed, Mark Watson, Sam Gerber, Mac Masina, Sarel Pretorius, Monty dumont, Riaan Viljoen, Louis Fouche, Mark Wood.Juan Murre, Cristian Spachuk, Vasco Uva, Gonçalo Uva, João Correia, Tiago Girão, Duarte Figueiredo, Joaquim Ferreira, Marcelo D´Orey, Rui Cordeiro, Pedro Leal, Salvador Palha, Gonçalo Foro, Luís Piçarra, Pedro Cabral, João Uva, Kelly Brown, Zinzan Brooke, Simon Shaw, Ally Hogg, Sam Tuitopu, Toby Flood, Delon Armitage, Steffon Armitage.