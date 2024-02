Portugal recupera uma posição no ranking mundial de râguebi

Portugal recuperou um lugar no ranking mundial de râguebi após o triunfo conseguido na Roménia (49-24) no sábado, na terceira jornada do Rugby Europe Championship 2024 (REC24), e ocupa agora o 15.º posto, anunciou esta segunda-feira a World Rugby.

A vitória por mais de 15 pontos de diferença sobre o 20.º classificado permitiu à seleção portuguesa ultrapassar Tonga e situar-se agora imediatamente atrás de Samoa (14.º) e Geórgia (13.º).

A subida dos lobos na tabela foi a única alteração registada no top-20, após um fim de semana onde se disputaram quatro encontros do REC24, mas onde as principais seleções europeias 'gozaram' uma pausa no torneio das Seis Nações.

Assim, a África do Sul continua a liderar o ranking, seguida da Irlanda e da Nova Zelândia, enquanto a França e a Inglaterra encerram o top 5.

Portugal ocupava o 13.º lugar do ranking após a participação no Mundial França'2023, a sua melhor posição de sempre, mas a derrota na Bélgica (10-6), na primeira jornada do REC24, provocou uma queda de três lugares na atualização de 5 de fevereiro.

A seleção portuguesa venceu a Roménia por 49-24 no sábado, em Bucareste, resultado que garantiu o primeiro lugar no Grupo B do REC24 e o apuramento para as meias-finais, a 2 ou 3 de março, em casa, contra a Espanha.

As finais estão previstas para 17 de março, em Paris, no Estádio Jean Bouin.