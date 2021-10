Portugal Rugby Youth Festival realiza-se este fim-de-semana

O Portugal Rugby Youth Festival realiza-se nos próximos dias 23 e 24, no Estádio Universitário de Lisboa. Depois do formato reduzido em 2020 devido à pandemia, este torneio de formação volta a juntar cerca de 50 equipas em cinco escalões femininos e masculinos, para um total de quase 1.500 participantes.





São 130 jogos divididos por cinco campos, com o apito inicial agendado para as 9 horas de sábado. Para António Cunha, ex-internacional português e CEO da Move Sports, que organiza o torneio, o regresso do torneio "é uma excelente notícia para o râguebi nacional, que ficou privado durante muito tempo de uma das suas principais montras competitivas". "Este é o primeiro grande evento desportivo desde o regresso das modalidades coletivas de formação. É um grande orgulho ter o râguebi e o Portugal Rugby Youth Festival a liderar esse regresso", afirmou.