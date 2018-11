Portugal sem medo na Roménia

Portugal joga hoje, às 12 horas, o apuramento para o 2º escalão europeu, na Roménia, num playoff em que tem ‘tudo a ganhar e nada a perder’. Os romenos são sobejamente favoritos e, por isso, Martim Aguiar promete uma equipa "sem pressões nem medos" em Bucareste.

"Não temos grande histórico de vitórias com a Roménia, uma equipa muito forte em todos os sectores do jogo. Mas levamos uma equipa que gosta de jogos complicados", assumiu o selecionador nacional, motivado por voltar a enfrentar uma equipa do nível dos carvalhos. "É este tipo de jogos que queremos jogar e é apenas isso que temos de ir lá para dentro provar: que queremos estar nestes palcos e enfrentar este tipo de adversários", concluiu Aguiar.

Já o selecionador da Roménia, o francês Thomas Lièvremont, deixou elogios à Seleção lusa: "Os portugueses são muito jovens e temos de nos manter vigilantes e focados."

Caso os Lobos consigam concretizar a surpresa em Bucareste, ascendem ao European Championship, escalão do qual foram despromovidos há duas épocas. Recorde-se que Portugal sagrou-se campeão do 3º escalão, conseguindo o pleno de vitórias, mas os regulamentos ditam a necessidade de vencer um playoff no terreno do último classificado do escalão superior para consumar a troca de patamares.