Portugal vence Brasil pela segunda vez numa semana

A seleção portuguesa de râguebi voltou este sábado a vencer o Brasil, por 33-13, no segundo encontro particular entre os dois países disputado no espaço de uma semana, no Estádio Nacional, em Lisboa.

Com uma equipa formada maioritariamente por jogadores do campeonato nacional, depois de a maioria dos atletas dos campeonatos franceses terem regressado aos seus clubes, Portugal conseguiu um resultado semelhante ao de 21 de novembro, quando bateu os 'tupis' por 30-10.

A equipa portuguesa chegou ao intervalo a vencer por tangenciais 7-6, graças a um ensaio de João Belo (13 minutos), bem transformado por Jorge Abecasis (14), em resposta a uma penalidade certeira (11) e um pontapé de ressalto (32') de Moisés Duque.

Mas, a entrada dos 'lobos' no segundo tempo foi avassaladora, com dois ensaios em apenas três minutos, que colocaram o marcador em 21-6 e sentenciaram o desfecho do encontro: Rodrigo Marta (45), Manuel Cardoso Pinto (48) e foram os autores dos toques de meta transformados por Jorge Abecasis.

Duarte Diniz (56) ampliou para 26-6 num 'maul' dinâmico bem montado pelos avançados portugueses e Tomás Appleton (65) fez o último ensaio da tarde para Portugal, transformado por João Freudenthal, que colocou o marcador em 33-6, antes de o Brasil fazer também o seu ensaio de honra, através do jogador do CDUL, Caíque Silva (69).

Jogo no Campo de Honra do Estádio Nacional, em Oeiras

Portugal - Brasil, 33-13.

Ao intervalo: 7-6.

Sob arbitragem do italiano Federico Vedovelli, as equipas alinharam:

- Portugal: David Costa, Nuno Mascarenhas, Bruno Rocha, José Madeira, Rafael Simões, Frederico Couto, David Carvalho, Thibault Freitas, João Belo, Jorge Abecasis, Manuel Cardoso Pinto, Tomás Appleton, José Lima, Rodrigo Marta e João Freudenthal.

Jogaram ainda: Hugo Mendes, Duarte Diniz, Diogo Hasse Ferreira, Duarte Torgal, Francisco Sousa, Duarte Azevedo, Jerónimo Portela e António Cortes.

Ensaios (5): João Belo (13), Rodrigo Marta (45), Manuel Cardoso Pinto (48), Duarte Diniz (56), Tomás Appleton (65).

Conversões (4): Jorge Abecasis (14, 46, 50), João Freudenthal (66)

Treinador: Patrice Lagisquet

- Brasil: Lucas Abud, Endy Willian, Wilton Rebolo, Gabriel Paganini, Cléber Dias, Michael Moraes, Matheus Augusto, André Arruda, Felipe Gonçalves, Josh Reeves, Lorenzo Temer, Moisés Duque, Felipe Sancery, Lucas Tranquez e Daniel Sancery.

Jogaram ainda: Caíque Silva, Yan Rosetti, Matheus Rocha, Gabriel Oliveira, Adrio Luiz, Douglas Rauth, Daniel Silva e Laurent Bourda.

Ensaios (1): Caíque Silva (69)

Conversões (1): Moisés Duque (70)

Penalidades (1): Moisés Duque (11)

Pontapés de ressalto (1): Moisés Duque (32)

Treinador: Fernando Portugal

Ação disciplinar: nada a registar.

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.