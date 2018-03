Continuar a ler

Nos primeiros 20 minutos da segunda parte, Portugal ampliou a diferença e chegou aos 22-5, com dois ensaios de Manuel Cardoso Pinto, dando alguma tranquilidade à turma da quinas, que viria a consentir um novo ensaio aos anfitriões.Em cima do último minuto, Rodrigo Freudenthal assinalou a sua estreia pela seleção com o quarto ensaio de Portugal, fixando o resultado em 29-10.Com este triunfo, os Lobos passaram a somar 18 pontos, mais quatro do que a Holanda, faltando-lhes defrontar a Polónia, fora, em 24 de março.O vencedor vai disputar em 19 de maio o 'play-off' de promoção ao Rugby Europe Championship, com o último classificado deste escalão. Na edição anterior, Portugal foi derrotado no 'play-off' pela Bélgica.