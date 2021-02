Portugal volta a terminar torneio de 'sevens' de Madrid na última posição

A seleção portuguesa de râguebi 'sevens' terminou o segundo torneio internacional de Madrid na última posição, apesar de ter conseguido este domingo a primeira vitória nos dois eventos disputados na capital espanhola.

Portugal derrotou o Chile por 17-0 no último jogo do grupo único, mas acabou por ser derrotado pela mesma seleção sul-americana, por 33-19, no jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares.

Os 'lobos' iniciaram a participação com derrotas frente ao Quénia (26-12), a Argentina (21-0) e os Estados Unidos (49-5), no sábado, e voltaram hoje a perder, com a Espanha (31-5), antes de alcançar a única vitória na capital espanhola.

Na semana passada, Portugal terminou em quinto e último lugar, após averbar quatro derrotas na fase de grupo único, num torneio que contou com menos uma equipa devido à desistência de última hora da França, entretanto substituída pelos chilenos.

O 'Madrid Rugby 7s International Tournament' é um torneio da responsabilidade da World Rugby que serve de preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, e para os quais já estão apuradas as seleções dos Estados Unidos, Quénia e Argentina.