Preparação para o Mundial colocou Raffaele Storti entre melhores marcadores de ensaios do mundo

A preparação da seleção portuguesa de râguebi para o Mundial França'2023 contribuiu para fazer de Raffaele Storti um dos melhores marcadores de ensaios do mundo a nível profissional na época em curso, revelou o ponta português.

"A época está a correr bem, não tenho tido lesões e, com a preparação que tivemos para o Mundial, sinto-me me grande forma", admitiu o antigo jogador do Técnico, atualmente ao serviço do Béziers, após mais um treino dos lobos tendo em vista o Europe Championship de 2024.

Com 20 ensaios em 16 encontros disputados, entre o seu clube na Pro D2 e a seleção portuguesa, o antigo jogador do Técnico é, "em igualdade com Damien Penaud", o jogador profissional com mais ensaios marcados em 2023/24.

Um sucesso que se explica por "jogar em equipas que praticam um râguebi atrativo, à mão, e gostam de levar a bola até às pontas", mas também conta com o contributo de outros dois internacionais portugueses, que estiveram no França'2023, mas, ao contrário de Storti, não estão disponíveis para defrontar a Bélgica no sábado.

"Também tenho a sorte de jogar com alguns jogadores que estiveram comigo no Mundial, como o Sam [Samuel Marques] e o Chico [Francisco Fernandes]. E sinto que criámos uma 'química' durante a preparação que se reflete no nosso jogo", reconheceu.

Com três ensaios no França'2023, dois no empate com a Geórgia (18-18) e um no histórico triunfo sobre as Fiji (24-23), Storti lançou-se numa época de sonho que já lhe reabriu, recentemente, as portas do Top 14, principal escalão competitivo de França.

É que a primeira experiência no Stade Français não correu da melhor forma, mas o empréstimo ao Béziers, do segundo escalão, permitiu ao português evidenciar-se de tal forma que até já renovou o contrato com o clube do Top 14 e recebeu instruções para regressar a Paris na próxima época.

"O primeiro ano no Stade Français foi duro. Tive algumas lesões, não tive oportunidades para me mostrar na equipa principal e isso mexeu com a minha motivação e o meu otimismo relativamente a esta experiência de ser profissional", explicou o ponta dos 'lobos'.

Depois, teve "a sorte de ter uma oportunidade no Béziers", que o "impulsionou para o resto da época".

"Está a correr-me bem esta época na Pro D2 e espero que para o ano seja igual no Top 14. A expectativa é jogar numa das melhores Ligas do mundo. Tenho falado com os treinadores, que também me dão essa imagem, vamos ver como corre", revelou Storti.

As perspetivas são boas, até porque, agora, regressa ao Stade Français "com outro estatuto", embora "sempre com os pés bem assentes na terra".

"Claramente que jogar no campeonato português ou na Pro D2, aos olhos dos treinadores em França, não é igual. Mas sei que qualquer jogador do Top 14 tem um bom estatuto para lá estar, senão não estaria. Vou ter concorrência e cabe-me agarrar as oportunidades e destacar-me", comentou o português, que já foi apelidado como 'a flecha' pelos adeptos do seu atual clube.

Raffaele Storti, de 23 anos, foi um dos principais destaques da seleção portuguesa no Mundial de França'2023, competição onde fez três ensaios em quatro jogos disputados.

Formado no Técnico, assinou pelo Stade Français, em 2022, após as suas prestações ao serviço dos lobos despertarem a atenção do clube do Top 14, mas acabou por ser emprestado ao Béziers, do escalão inferior, a meio da temporada seguinte.

O ponta dos lobos integra a convocatória para o encontro com a Bélgica, no sábado, primeiro desafio de Portugal após a participação no Mundial, a contar para o Europe Championship 2024.