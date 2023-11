Presidente da Federação e a inesperada saída de Bertrank: «Foi uma consciência dele, que entendeu assim»

A Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) anunciou que Sébastien Bertrank deixou de ser selecionador de Portugal por solicitação do próprio treinador francês e com efeitos imediatos. Oficializado há cerca de um mês, em 12 de outubro, Bertrank não chegou a orientar a seleção portuguesa em qualquer encontro, apesar de ter sido o técnico responsável pelos Lusitanos XV nos primeiros dois jogos da Super Cup europeia deste ano.

Em comunicado, a FPR explica que "o aumento significativo do volume de trabalho" decorrente das "muitas solicitações" que os 'lobos' têm tido após a participação no Mundial implicariam que Bertrank se deslocasse com maior regularidade a Portugal. "Isso motivaria a cessação do seu vínculo profissional ao Ministério dos Desportos de França, situação que pretende evitar", explica o organismo.





À agência Lusa, o presidente da FPR disse que "a avaliação que Bertrank tinha do râguebi nacional foi feita antes do Mundial" de França'2023 e reconheceu que "as coisas mudaram muito, entretanto". "Com a evolução que Portugal teve, não será a mesma coisa e ele não tinha disponibilidade para estar a tempo inteiro. Foi uma consciência dele, que entendeu assim", confirmou Amado da Silva.

Questionado sobre o futuro do comando técnico da seleção portuguesa, o líder da FPR garantiu que não está "nada preocupado" e lembrou que sempre defendeu "que fosse um treinador francês", mas não fechou as portas a uma solução diferente. "Antes de oficializarmos Sébastien Bertrank tínhamos uma lista de treinadores em vista, mas também temos pessoas competentes, com experiência e capacidades em Portugal", comentou.

Para já, o comando técnico das equipas seniores de râguebi da FPR fica nas mãos do até agora treinador adjunto João Mirra, que contará com "maior empenho e ajuda do Diretor Técnico Nacional", Frederico Sousa.

Sébastian Bertrank tinha sido oficializado como selecionador poucos dias após Portugal conquistar a primeira vitória de sempre num Campeonato do Mundo, 24-23 com as Fiji, ainda sob o comando de Patrice Lagisquet.

O francês ainda orientou os dois primeiros jogos dos Lusitanos XV na Super Cup europeia de râguebi, que a equipa de franquia da responsabilidade da FPR perdeu, frente aos Tel-aviv Heat (31-23) e os Black Lion (22-0).

Em comunicado, a FPR lamentou "não poder continuar a contar" com Bertank, a quem desejou "os maiores êxitos pessoas e profissionais".

Bertrank tinha sucedido a Patrice Lagisquet, que ocupou o cargo de selecionador de Portugal entre 2019 e 2023.

Sob o comando de Lagisquet, os lobos conseguiram apurar-se pela segunda vez na história para um Campeonato do Mundo e alcançaram no França2023 o seu primeiro empate, 18-18 com a Geóriga, e a sua primeira vitória, 24-23 contra as Fiji.