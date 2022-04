Primeira etapa do Europeu'2022 de râguebi sevens confirmada em Lisboa

A primeira etapa do Europeu de 2022 de râguebi sevens vai voltar a realizar-se em Lisboa, em 25 e 26 de junho, confirmou esta sexta-feira a Rugby Europe, ao divulgar o calendário das competições masculina e feminina.

A seleção sénior masculina vai disputar as Championship Series, o principal escalão europeu, enquanto a equipa feminina está enquadrada no 'Trophy', o segundo escalão.

A segunda etapa da principal competição masculina, que estava apontada para realizar-se em Moscovo, terá lugar de 01 a 03 de julho, em local ainda por determinar, após a suspensão da Rússia de todas as competições de râguebi, devido à invasão militar à Ucrânia.

Portugal vai disputar o Championship masculino frente às seleções de Espanha, Alemanha, Lituânia, Geórgia, Itália, Polónia, República Checa, Bélgica e França.

O Europeu deverá servir, também, como qualificação para o Campeonato do Mundo deste ano, mas a World Rugby ainda não definiu em que moldes se processará o apuramento, disse à Lusa uma fonte da Federação Portuguesa de Râguebi.

As etapas do 'Championship' feminino decorrerão nas mesmas datas e locais que a competição masculina, mas a seleção portuguesa irá disputar o Tropy em duas etapas, em Zagreb (11 e 12 de junho) e em Budapeste (18 e 19 de junho).

As lobas vão medir forças com Inglaterra, Itália, Suécia, Finlândia, Hungria, Geórgia, Turquia, Noruega, Israel, Dinamarca e Moldova.

No escalão sub-18 masculino, que se disputa numa etapa única em Zabki (Polónia), em 9 e 10 de julho, Portugal irá enfrentar França, Espanha, Bélgica, República Checa, Alemanha, Polónia, Lituânia, Irlanda, Israel, Roménia e Ucrânia.

No mesmo escalão, mas no feminino, Portugal integra também o quadro principal, o Championship, e vai medir forças em Praga, em 23 e 24 de julho, com as seleções de França, Inglaterra, Escócia, Irlanda, República Checa, Espanha e Bélgica.