Qualificação europeia para Mundial de râguebi arranca em março

O Europe Championship de râguebi de 2021, que marca o arranque da qualificação para o Mundial França'2023, vai começar em março, um mês depois do habitual, anunciou esta terça-feira o organismo que tutela a modalidade na Europa.

A Rugby Europe marcou a primeira jornada para os dias 6 e 7 de março, em vez do primeiro fim de semana de fevereiro, data que foi, desta vez, reservada para a última jornada do torneio de 2020, interrompido em março devido à pandemia de Covid-19.

Portugal viaja, então, até Madrid, em 6 ou 7 de fevereiro, para discutir o segundo lugar no 'Seis Nações B' de 2020 com a Espanha, depois de as duas seleções terem terminado empatadas com nove pontos, atrás da líder e virtual campeã, a Geórgia.

Além de arrancar um mês mais tarde que o habitual, o Europe Championship de 2021 vai disputar-se ao longo de todos os fins de semana de março, sem as tradicionais semanas de descanso, mas a quinta e última jornada só acontecerá durante a janela de jogos internacionais prevista para julho.

O calendário final só será anunciado após a conclusão da última jornada do torneio de 2020 e a seleção portuguesa até pode vir a começar a edição de 2021 ainda mais tarde, caso enfrente na primeira jornada o vencedor do play-off entre o último classificado do Europe Championship 2020 e os Países Baixos, campeões do escalão inferior, marcado para 20 ou 21 de fevereiro.

Nesse caso, os lobos só iniciariam a sua campanha de qualificação para o Mundial em 13 ou 14 de março, na segunda jornada, disputando a primeira também durante a janela internacional de julho.