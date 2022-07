Quénia junta-se a Portugal na repescagem para o Mundial

O Quénia vai ser adversário de Portugal no torneio final de repescagem para o Mundial de râguebi de 2023, após perder este domingo, em Aix-en-Provence (França), a final da Taça Africana 2022, frente à Namíbia, por 36-0.



A Namíbia vai, portanto, integrar o Grupo A no Campeonato do Mundo, onde enfrenta a Nova Zelândia, a França, a Itália e o Uruguai, enquanto os quenianos disputam, com Portugal e outras duas seleções ainda por determinar, o torneio de repescagem.

No próximo sábado, Portugal e Quénia ficarão a conhecer, também, o adversário proveniente do continente americano, que sairá do 'play-off' entre Chile e Estados Unidos. Para já, os EUA estão em vantagem para se qualificarem diretamente para o França2023, depois de vencerem a primeira mão, no sábado, em Santiago do Chile, por 22-21.

Em 23 de julho será conhecida a última que terá de disputar a repescagem, que será a seleção derrotada no 'play-off' Ásia/Pacífico, a disputar na Austrália, entre as seleções de Tonga e Hong Kong.

O torneio final de repescagem para o Campeonato do Mundo de râguebi França2023 vai ser disputado no Dubai, entre 6 e 18 de novembro.