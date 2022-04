Um relatório divulgado pela Federação de Râguebi da Nova Zelândia revela que há queixas na seleção feminina do país de favoritismo, comentários culturalmente insensíveis e abusos.O documento visando as 'All Ferns' é consequência de uma investigação que partiu de uma publicação que a jogadora Te Kura Ngata-Aerengamate fez no ano passado no Instagram. Na altura a internacional neozelandesa queixou-se que o treinador Glen Moore fazia comentários inapropriados.O relatório tem 26 recomendações e revela que as preocupações de Te Kura eram partilharas por outras jogadoras, que teriam "experimentado ou testemunhado um comportamento similar por parte de vários membros da direção".