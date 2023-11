Resultados no Mundial aumentaram solicitações

O ex-selecionador de râguebi, Sébastien Bertrank, confirmou ontem que os resultados de Portugal no Mundial de râguebi estiveram na origem da sua renúncia ao cargo, um mês após ser anunciado pela FPR.Contactado porno dia em que foi anunciada a sua saída, o técnico respondeu apenas que o comunicado da FPR era "fiel à situação" e que não teria "nada a acrescentar", mas ao L’Équipe explicou que "não podia mais assumir a posição"."Em agosto, nas conversações iniciais com os dirigentes, identificámos a carga de trabalho e, mesmo que fosse pesada, era compatível o meu trabalho se fosse a tempo parcial. Simplesmente os resultados da Seleção no Mundial originaram muitas solicitações de outras federações", revelou ao diário francês.Sobre a sua sucessão, Bertrank assegurou que "não faltam candidatos". "Recebi mais de 20 currículos de treinadores que queriam juntar-se à minha equipa e outros que queriam intervir pontualmente", revelou o técnico, que desempenha funções de formação de treinadores num Centro do Ministério dos Desportos francês.