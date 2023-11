Rugby Club da Lousã comemora 50 anos de atividade com jantar de gala

O Rugby Club da Lousã (RCL) vai comemorar 50 anos de atividade, no sábado, com um jantar de gala que será presidido pela ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

No encontro festivo, no Parque Municipal de Exposições da Lousã, distrito de Coimbra, às 19h00, "são esperadas centenas de pessoas", entre atletas, familiares, sócios, amigos do RCL e convidados, disse esta sexta-feira à agência Lusa o impulsionador da coletividade e atual presidente da direção, José Redondo.

Quando há 50 anos, no início do ano letivo, no campo pelado da Escola Preparatória da Lousã, que funcionava no lugar do Penedo, o então professor de Educação Física apresentou aos alunos a bola oval de râguebi, os jovens "pensavam que era uma bola de futebol defeituosa", recordou José Redondo, entre sorrisos.

"Sem nunca ter deixado a minha vida familiar e profissional, estou há meio século ligado à instituição", disse.

A equipa principal do Rugby Club da Lousã está a disputar, em quarto lugar, a Divisão de Honra - Top 10 da modalidade, tendo vencido duas das três primeiras jornadas do campeonato e perdido uma.

O fundador salientou o facto de o RCL, com um mínimo obrigatório de 40 atletas, ser "o único clube de uma vila na Divisão de Honra", quando sete são de Lisboa, um de Coimbra (Académica) e um do Porto (CDUP).

"Nestes 50 anos, quase se contam pelos dedos de uma das mãos as vezes que faltei a um jogo nosso", acentuou o empresário José Redondo.

Além de dirigente e treinador, congratulou-se, "fiz de tudo o que qualquer dirigente desportivo faz habitualmente" num clube amador.

Pela coletividade da Lousã, que inclui também uma equipa feminina e outra de veteranos e cujo estádio municipal tem o nome de José Redondo, "já passaram mais de 1.300 atletas" de todos os escalões desde os primórdios, sendo atualmente cerca de 200 no ativo.

Com o lema "Vamos longe para fazer amigos", o RCL deu início, nos anos de 1990, à geminação do município da Lousã com a vila francesa de Prades, situada nos Pirinéus Orientais, com cuja congénere local cimentou fortes laços de amizade.

"Foi um dos pontos altos do clube", enfatizou à Lusa José Redondo, antigo jogador de râguebi da Académica de Coimbra, ao explicar que "houve também momentos maus" que acabaram por ser ultrapassados.

Em 1983, o RCL foi reconhecido pelo Estado como instituição de utilidade pública. O jantar comemorativo dos 50 anos, no sábado, inclui um programa cultural com bailado, música, intervenções e homenagens.