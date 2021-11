Rugby Tens Championship anuncia parcerias com clubes portugueses

O Rugby Tens Championship, uma liga mundial de râguebi de 10 que será lançada em Lisboa, nos dias 27 e 28 de Novembro, anunciou esta sexta-feira as parcerias que fará para a competição Academy (formação).Para além da competição masculina e feminina profissional, cada equipa também terá um plantel de jogadores de sub-19 masculinos e sub-20 femininos. Os resultados dos jogos Academy contam para a pontuação final das equipas e atribuição do título de campeão do Rugby Tens Championship.As quatro equipas participantes, San Clemente Rhinos, Serengeti Elephants, Cape Town Wild Dogs e Balkan Honey Badgers jogarão em parceria com vários clubes nacionais, numa seleção feita pelo Rugby Tens Championship.No masculino, serão a Agronomia, CDUL, CDUP, Belenenses e Grupo Desportivo Direito.Na formação feminina, os planteis serão compostos por jogadoras de clubes do país inteiro: Belas Rugby Clube, CR São Miguel, GDS Cascais, RC Santarem, Sport Lisboa Benfica, Sporting Clube Portugal, AEES Agraria Coimbra, RC Bairrada, Rugby Clube de Tondela, e Sport Clube do Porto.Tanto no feminino como no masculino, os jogadores Academy terão a oportunidade de trabalhar com treinadores internacionais de grande renome e experiência.Para além da participação na etapa portuguesa do Rugby Tens Championship, estas parcerias irão permitir aos treinadores dos clubes portugueses visitarem e estagiaram nas sedes das equipas do Rugby Tens Championship, aos jogadores e equipas portuguesas de participar em mais provas internacionais de râguebi, e ainda bolsas para jogadores portugueses participarem nos programas de AltaPerformance das equipas internacionais.Em Portugal, o Rugby Tens será organizado pela Move Sports, com o apoio da Federação Portuguesa de Rugby (FPR). O lançamento do Rugby Tens Championship trará a Lisboa jogadores profissionaisde mais de 30 países dos seis continentes.