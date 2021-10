Rugby Tens Championship arranca em Portugal

Portugal vai receber a nova liga mundial de râguebi de 10, o Rugby Tens Championship, nos dias 27 e 28 de novembro. Os jogos terão lugar no Estádio Universitário de Lisboa.





A 1.ª etapa deste novo circuito joga-se na capital portuguesa, seguindo-se as cidades de Paris, Cidade do Cabo e Las Vegas. A competição, disputada por 'franquias', terá uma vertente masculina e outra feminina, sendo que a equipa que somar mais pontos ao longo das etapas, combinando os resultados das duas equipas, será declarada campeã.Em Portugal, o Rugby Tens será organizado pela Move Sports, com o apoio da Federação Portuguesa de Rugby (FPR). "A FPR orgulha-se de estar associada à organização do campeonato de Rugby Tens, que tem potencial para se tornar um dos principais torneios mundiais para jogadores de râguebi de todo o mundo. Portugal, e a cidade de Lisboa, vão acolher esta competição de braços abertos, na certeza de que será mais um contributo para o desenvolvimento da modalidade em Portugal", disse Carlos Amado da Silva, presidente da FPR.O Rugby Tens terá igualdade de remuneração e premiação para os dois géneros (masculino e feminino). É o primeiro formato competitivo de râguebi a nível mundial a ter igualdade na vertente financeira, bem como no formato de competição, e datas e locais de jogo.Para Thierry Daupin, co-fundador do R10C, "a Move Sports foi fundamental para trazer este evento a Lisboa". "A sua experiência em logística, operações e organização de eventos fez-nos confiar que Lisboa e Portugal são os locais ideais para o lançamento. Temos nas suas competências operacionais os principais impulsionadores na nossa decisão de acolher o evento deste ano em Portugal", disse.O lançamento do Rugby Tens trará a Lisboa jogadores profissionais de mais de 15 países dos 6 continentes.