Samuel Marques lesionado mas recuperável para a estreia de Portugal no Mundial contra o País de Gales

O formação Samuel Marques contraiu uma lesão muscular no decorrer de um treino na semana passada, mas é recuperável para a estreia de Portugal no Mundial de râguebi França'2023, informou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Râguebi (FPR)."Samuel Marques sofreu, no passado dia 06 de setembro, uma lesão muscular no decorrer do treino de campo, encontrando-se a realizar tratamentos de fisioterapia e trabalho de ginásio individual", informou a FPR na atualização semanal do boletim clínico dos 'Lobos'.

Fonte da federação contactada pela agência Lusa garantiu, no entanto, que o autor do pontapé que valeu o empate com os Estados Unidos no torneio de repescagem e o consequente apuramento para o França2023 é "recuperável", assim como todos os outros jogadores que constam no boletim. "A expectativa é que todos os jogadores estejam aptos para defrontar o País de Gales", disse a mesma fonte.

O boletim clínico informa que Thibault de Freitas e Steevy Cerqueira, que se tinham lesionado em agosto, no encontro de preparação frente aos EUA, bem como Joris Moura, que contraiu uma lesão já no estágio em França, "já reintegraram os treinos de campo sem limitações".

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França. Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta País de Gales (16 de setembro), Geórgia (23 de setembro), Austrália (01 de outubro) e Fiji (08 de outubro). O Mundial de França'2023 decorre desde sexta-feira e até 28 de outubro.