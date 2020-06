Seis Nações B qualifica diretamente duas seleções para o Mundial

O torneio das 'Seis Nações B' de râguebi 2021/22 vai qualificar diretamente duas seleções para o Mundial, aumentando as hipóteses de apuramento de Portugal para a competição de 2023, anunciou esta segunda-feira a World Rugby.

Além das vagas diretas para o campeão e vice-campeão do biénio 2021/22 do 'Rugby Europe Championship', o terceiro classificado terá ainda acesso a um torneio de repescagem, em novembro de 2022, que atribuirá a última vaga para a competição.

A repescagem vai ser disputada em formato 'round robin' [todos contra todos a uma volta] entre os terceiros classificados dos apuramentos da Europa e das Américas, o segundo do africano e ainda o derrotado dos 'play-offs' [a duas mãos] entre o vencedor do torneio asiático e o segundo classificado da Oceânia.

O aumento do número de vagas a atribuir pelo torneio europeu (concedeu apenas um lugar direto para o último Mundial) ocorre depois de a Geórgia, vencedora de nove das últimas 10 edições do 'Europe Championship', não ter conseguido o apuramento direto para o Mundial2023, marcado para França, ao falhar os três primeiros lugares do seu grupo no campeonato do mundo de 2019, disputado no Japão.

Este ano, Portugal assegurou a manutenção na competição que dá acesso ao Mundial, ao terminar em segundo lugar, com os mesmos nove pontos do que a Espanha, no momento em que faltava disputar apenas o encontro com os espanhóis, adiado para data a determinar devido à pandemia de covid-19.

O 'Europe Championship' disputa-se todos os anos, em fevereiro e março, num formato de 'todos contra todos' em apenas uma volta, mas a qualificação para o Mundial será calculada pelos resultados do biénio 2021/2022, possibilitando a todas as seleções defrontarem os restantes adversários em casa e fora durante o processo.

Além de Portugal, participaram este ano as seleções da Geórgia (campeã), Espanha, Rússia, Bélgica e Roménia, numa prova que foi interrompida dias antes da última jornada devido à covid-19.

As datas dos eventos de qualificação a ter início em 2021 serão anunciadas oportunamente pela Wolrd Rugby, tendo em conta uma avaliação permanente da evolução da situação pandémica.

Já apurados para o próximo Mundial estão os três primeiros classificados de cada um dos quatro grupos do Mundial de 2019: África do Sul, Inglaterra, Nova Zelândia, País de Gales, Japão, França (anfitrião), Austrália, Irlanda, Escócia, Itália, Argentina e Ilhas Fiji.