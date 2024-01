Seleção de râguebi de sevens sofre dupla derrota na estreia nas Challenger Series

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de râguebi de sevens perdeu esta sexta-feira os dois primeiros encontros da primeira etapa das Challenger Series 2024 da World Rugby, no Dubai, frente ao Japão (22-17) e a Tonga (26-21).

Os lobos estão, assim, obrigados a vencer o Chile, no sábado, no último encontro do Grupo B, para seguirem para os quartos de final como um dos dois melhores terceiros classificados da fase de grupos.

Frente ao Japão, Portugal chegou à vantagem com um ensaio de Guilherme Vasconcelos (02 minutos), transformado por João Vaz Antunes, mas só quando já perdia por 22-7 voltou a faturar, por duas vezes, através de Fábio Conceição (11 e 14).

Contra Tonga, Portugal chegou mesmo aos 14-0, com ensaios de António Monteiro (03) e José Lima (05), ambos transformados por José Santos, mas foi ultrapassado antes de voltar a igualar em 21-21, com um toque de meta de Duarte Moreira (15), transformado por Vasco Correia, e acabou por ceder na bola de jogo.

As Challenger Series 2024 são compostas por três torneios, disputados no Dubai (até domingo), no Uruguai (08 a 10 de março) e na Alemanha (18 e 19 de maio).

Os quatro primeiros classificados do agregado dos três torneios qualificam-se para o play-off de acesso às World Sevens Series, que se disputa à margem da Grand Final do circuito mundial, em Madrid, entre 31 de maio e 02 de junho.

O play-off é disputado pelos quatro primeiros classificados das Challenger Series e pelos quatro últimos das World Sevens Series, e qualifica quatro seleções para o circuito mundial da próxima época.

Portugal procura recuperar um lugar como equipa residente no circuito mundial, estatuto que deteve entre 2012/13 e 2015/16.