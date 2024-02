Seleção de râguebi perde na Bélgica e desperta violentamente do sonho do Mundial

A seleção portuguesa de râguebi perdeu hoje por 10-6 na Bélgica, na primeira jornada do Europe Championship 2024 (REC24), e despertou de forma violenta do sonho vivido no último Campeonato do Mundo.

Frente ao 29.º classificado do ranking mundial, Portugal (13.º), com 13 jogadores que estiveram no França2023 no quinze titular, não obteve um único ensaio em Mons e, pior do que isso, não pode queixar-se de mais do que da sua paupérrima prestação.

A Bélgica chegou cedo à vantagem, com um ensaio de Hugo de Francq (07 minutos), transformado por Florian Remue, que, com uma penalidade à meia hora de jogo encerrou as contas a favor da sua equipa.

Pouco depois, Hugo Aubry, em estreia absoluta pelos 'lobos', somou a sua segunda penalidade (04, 32) e reduziu para 10-6, mas o marcador não voltaria a sofrer alterações até ao final.

O único momento em que Portugal fez, de alguma forma, lembrar a qualidade de jogo à mão que evidenciou no França2023 foi aos 68 minutos, mas a aguerrida defesa belga negou o ensaio a João Granate e a Rodrigo Marta no mesmo lance.

Depois disso, e contra todas as expectativas, os 'diabos vermelhos' terminaram o jogo por cima e a empurrar os portugueses para dentro da sua própria área de 22 metros.

O resultado castiga a fraca atitude portuguesa em todo o terreno de jogo e foi um prémio mais do que justo para o empenho dos belgas, que venceram, claramente, muito mais pela atitude do que pela diferença de qualidade das equipas.

Graças ao ponto de bónus defensivo, o resultado não compromete totalmente o objetivo de vencer o Grupo B do REC24, que deve mesmo ser decidido na última jornada, entre Roménia e Portugal, a menos que os belgas também surpreendam os romenos na segunda jornada.

Jogo no Charles Tindreau, em Mons.

Bélgica - Portugal, 10-6.

Ao intervalo: 10-6.

Sob arbitragem do georgiano Saba Abulashvili, as equipas alinharam:

- Bélgica: Charles-Henri Berguet, Aléxis Cuffolo, Maxime Jadot, Miximilien Hendricks, Chris Baudry, Toon Deceuninck, Hugues Bastin, Thomas de Molder, Julien Berger, Hugo de Francq, Dazzy Cornez, Jens Torfs, Florian Remue, Thomas Wallraf e Jordan Gott.

Jogaram ainda: Bruno Vliegen, Vincent Tauzia, Romain Pinte, Guillaume Mortier, Jeremie Brasseur, Lucas Rassinfosse, Timothe Rifon e Theo Adaba.

Ensaios (1): Hugo de Francq (07).

Conversões (1): Florian Remue (08).

Penalidades (1): Florian Remue (30).

Treinador: Laurent Dossat

- Portugal: António Machado Santos, Luka Begic, Diogo Hasse Ferreira, Manuel Picão, Martim Bello, David Wallis, Nicolas Martins, João Granate, Pedro Lucas, Hugo Aubry, Manuel Cardoso Pinto, Tomás Appleton, Rodrigo Marta, Raffaele Storti e Simão Bento.

Jogaram ainda: André Arrojado, Pedro Vicente, Abel Cunha, André da Cunnha, Vasco Batista, Hugo Camacho, José Rodrigues e José Paiva dos Santos.

Penalidades (2): Hugo Aubry (04, 32).

Treinador: Daniel Hourcade

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miximilien Hendricks (15), Jens Torfs (17), Martim Bello (17) e Charles-Henri Berguet (55).