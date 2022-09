Seleção de râguebi reúne-se em França pela última vez antes da repescagem

A seleção portuguesa de râguebi vai realizar um estágio de três dias em Tarbes, França, a partir de sexta-feira, naquela que será a última oportunidade para reunir todos os jogadores antes da repescagem para o Mundial.O estágio será "apoiado por empresários locais", disse à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), Carlos Amado da Silva, e conta com o patrocínio do antigo internacional português Thomas da Costa, atual vereador da vila de Tarbes, com o pelouro das relações com as associações desportivas.

"Vão 20 jogadores daqui, aos quais se irão juntar cerca de outros 20 que jogam nos campeonatos franceses, que têm uma interrupção no próximo fim de semana. Infelizmente, só o Mike Tadjer não pode participar, porque tem um jogo pela sua equipa", adiantou Amado da Silva.

O estágio, que serve de preparação para o torneio de repescagem para o Mundial França'2023, que se disputa em novembro, no Dubai, é "o possível" em função da "ausência de apoios", que não permite aos lobos fazerem uma preparação semelhante à dos adversários.

"Os Estados Unidos estão na África do Sul durante um mês, a treinar com Itália, Argentina e Cheetahs. O próprio Quénia e Hong Kong estão reunidos há um mês. Nós não temos essa possibilidade também porque há jogos. É uma diferença entre David e Golias. Mas a ideia é só uma, que é ganhar", apontou o líder federativo.

O torneio de repescagem final para o Mundial de França'2023 disputa-se no The Sevens Stadium, no Dubai, entre 6 e 18 de novembro, no formato round robin (todos contra todos a uma volta), apurando apenas o vencedor.

Portugal vai defrontar as seleções de Hong Kong, a 6 de novembro, do Quénia, a 12 do mesmo mês, e encerra o torneio de repescagem frente aos Estados Unidos no dia 18.

A equipa que vencer o torneio final de repescagem vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com as seleções de País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 8 de setembro a 28 de outubro.