Seleção de râguebi sevens termina Europeu em oitavo lugar

A seleção portuguesa de râguebi terminou este domingo o Europeu de sevens em oitavo lugar e como terceira melhor equipa não residente no circuito mundial, mas não tem garantida a participação no torneio de qualificação para o mesmo.Portugal terminou a segunda etapa, em Lodz (Polónia), no sétimo lugar, conseguindo evitar a ultrapassagem da Geórgia, que bateu por 40-19 no desafio de atribuição dos sétimo e oitavo lugares.Porém, a equipa lusa viu-se ultrapassada na classificação combinada pela Itália, que surpreendeu ao terminar a etapa polaca no terceiro lugar, ascendendo ao sexto posto da classificação geral.Desta forma, a participação de Portugal no torneio de qualificação para o circuito mundial, na próxima época, em Hong Kong, fica dependente do número de vagas (que serão duas ou três) a atribuir no final de agosto pela World Rugby a seleções europeias.Antes de vencer a Geórgia, Portugal foi batido pela Irlanda (26-19) nos quartos de final do torneio de Lodz e pela França (31-10) nas meias-finais da 'poule' de disputa do quinto ao oitavo lugar.