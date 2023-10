Seleção de râguebi vai ser recebida em Belém e homenageada no Portugal-Eslováquia

Ainda se desconhece o dia e a hora, maspode adiantar desde já que a Seleção Nacional de râguebi vai ser recebida no Palácio de Belém por Marcelo Rebelo de Sousa.Contactada pelo nosso jornal, a assessoria da Presidência da República limitou-se a dizer que "em breve vão receber informação da Federação".Entretanto, o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi, Amado da Silva, já confirmou a receção em Belém, que será quinta-feira, às 14h00.No dia seguinte, sexta-feira, os Lobos serão homenageados pela Federação Portuguesa de Futebol durante o jogo Portugal-Eslováquia, no Estádio do Dragão.A comitiva que fez história no Mundial de França, com a vitória no último jogo diante das Ilhas Fiji, chega esta noite a Portugal, estando previsto que o faça por volta das 21h00 no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.