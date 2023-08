Seleção de râguebi vence Estados Unidos com boas indicações para o Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de râguebi venceu este sábado os Estados Unidos por 46-20, no primeiro encontro de preparação para o Mundial França2023, no Estádio do Algarve, e deu boas indicações para a competição que se inicia em setembro.

Na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a equipa orientada pelo francês Patrice Lagisquet somou sete ensaios, por Joris Moura (16 minutos), Rodrigo Marta (30, 65), Tomás Appleton (35), Vincent Pinto (50), um ensaio de penalidade (70) e Nicolas Martins (78).

Foi uma noite quase perfeita para os 'lobos', que saíram a lamentar apenas alguns erros que ainda precisam de ser 'limados' antes da estreia no Mundial, frente ao País de Gales, em 16 de setembro, e as lesões de Thibault de Freitas e Steevy Cerqueira, ainda na primeira parte.

Os Estados Unidos passaram os primeiros 10 minutos 'instalados' na área de 22 metros portuguesa, mas não conseguiram mais do que três pontos, numa penalidade de Luke Carty (09), e Portugal respondeu com um ensaio de Joris Moura (16), transformado por Samuel Marques.

Em dia de estreia absoluta na seleção portuguesa, o abertura lusodescendente mostrou ser uma opção válida para Patrice Lagisquet no Mundial, numa posição em que escasseiam alternativas a Jerónimo Portela, somando ainda uma 'assistência' ao pé para um ensaio de Vincent Pinto (50) e várias boas ações na circulação de bola.

Mas, antes, Portugal já tinha chegado ao intervalo a vencer por 22-13, graças a ensaios de Rodrigo Marta (30) e Tomás Appleton (35), curiosamente, numa altura em que jogava em inferioridade numérica devido a cartão amarelo a João Granate (28).

No segundo tempo, Samuel Marques, com uma conduta antidesportiva, ao fazer um toque para a frente intencional, 'ofereceu' um ensaio de penalidade aos norte-americanos (43), mas Portugal voltou a chegar ao ensaio em inferioridade, na tal 'assistência' de Moura para Pinto.

Portugal fazia valer a sua melhor arma, o jogo rápido à mão dos homens das linhas atrasadas, e Rodrigo Marta 'bisou' (65), em mais um lance individual na ponta, arriscando numa vantagem dada pelo árbitro devida a uma placagem alta sofrida por ele mesmo.

A 15 minutos do final, a seleção nacional colocava-se à distância de dois ensaios transformados e tinha o triunfo no 'bolso', mas continuou a revelar superioridade e conseguiu também um ensaio de penalidade (70), quando um norte-americano, com uma placagem ilegal em cima da linha de meta, evitou que Vincent Pinto também fizesse o 'bis'.

Nicolas Martins fez o último ensaio dos 'lobos', que fechou o resultado em 46-20, e mostrou um Portugal, neste momento, muito superior aos Estados Unidos, ao contrário do encontro de há nove meses, em que um empate (16-16) valeu o apuramento para o Mundial deixando este mesmo rival de fora da competição.

Jogo no Estádio do Algarve, em Faro.

Portugal-Estados Unidos, 46-20.

Ao intervalo: 22-13.

Sob arbitragem do neozelandês Paul Williams, as equipas alinharam:

- Portugal: Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Anthony Alves, José Madeira, Steevy Cerqueira, João Granate, Nicolas Martins, Thibault de Freitas, Samuel Marques, Joris Moura, Rodrigo Marta, Tomás Appleton, José Lima, Vincent Pinto e Nuno Sousa Guedes.

Jogaram ainda: David Costa, Lionel Campergue, Diogo Hasse Ferreira, Rafael Simões, David Wallis, Pedro Lucas, Jerónimo Portela e Manuel Cardoso Pinto.

Ensaios (7): Joris Moura (16), Rodrigo Marta (30, 65), Tomás Appleton (35), Vincent Pinto (50), ensaio de penalidade (70), Nicolas Martins (78).

Conversões (3): Samuel Marques (17, 36, 51).

Penalidades (1): Samuel Marques (40+1).

Selecionador: Patrice Lagisquet.

- Estados Unidos: Jack Iscaro, Dylan Fawsitt, Kaleb Geiger, Cam Dolan, Greg Peterson, Sam Gola, Paddy Ryan, Luke White, Nick McCarthy, Luke Carty, Ante Augspurger, Tavite Lopeti, Mika Kruse, Chritian Dyer e Mitch Wilson.

Jogaram ainda: Peter Malcom, Jake Turnbull, Paul Mullen, Thomas Tu'avao, Viliami Helu, Ruben de Haas, Chris Matine e Lauina Futi.

Ensaios (2): Cam Dolan (22), ensaio de penalidade (43).

Conversões (1): Luke Carty (23).

Penalidades (2): Luke Carty (09, 29).

Selecionador: Gary Gold (África do Sul).





Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Granate (28) e Samuel Marques (43).

Assistência: cerca de 5.000 espetadores.