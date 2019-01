Seleção de Sevens conquista bronze em torneio no Uruguai

A seleção portuguesa de râguebi conquistou a medalha de bronze no torneio Punta Sevens, disputado no Uruguai, depois de derrotar a Alemanha por 19-5, no domingo.Em Punta Del Este, Portugal chegou ao jogo para atribuição da medalha de bronze, depois de ter terminado o grupo C na segunda posição, com vitórias sobre o Canadá (26-21) e o Brasil (42-5) e uma derrota frente à Argentina (0-47).Nos quartos de final, os Lobos impuseram-se à África do Sul por 19-17, perdendo depois no jogo de acesso à final com o Chile, por 14-24.No próximo fim de semana, a seleção portuguesa disputa em Vina Del Mare, no Chile, a segunda etapa do South America Rugby Sevens, integrada no grupo C, juntamente com as congéneres de Alemanha, Paraguai e Rússia.