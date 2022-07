Seleção de sevens disputa jogo de abertura do Mundial com a Irlanda

A seleção portuguesa de râguebi sevens vai defrontar a Irlanda no jogo de abertura do Campeonato do Mundo, em 9 de setembro, na Cidade do Cabo (África do Sul), anunciou esta sexta-feira a World Rugby (WR).

O encontro entre Portugal e Irlanda faz parte de uma pré-eliminatória de 16 seleções, das quais as oito vencedoras irão disputar uma nova ronda, frente aos oito primeiros cabeças de série do torneio, enquanto as oito derrotadas irão discutir a Taça Bowl, terceiro troféu da competição.

Em caso de triunfo sobre os irlandeses, os lobos terão pela frente a Inglaterra, na segunda eliminatória, e só os oito países vencedores desta ronda têm acesso ao Championship, que determinará o sucessor da Nova Zelândia, campeã mundial em 2018, enquanto as oito equipas derrotadas nessa segunda ronda irão disputar o troféu Challenge.

Portugal qualificou-se para o Mundial de 2022, na África do Sul, após bater a Espanha por 20-19 na eliminatória final do torneio europeu de qualificação, no domingo, em Bucareste.

A equipa orientada por Frederico Sousa chega à Cidade do Cabo como 24.ª favorita entre as 24 seleções apuradas.

Será a sexta participação de Portugal no Campeonato do Mundo da variante de râguebi disputada com sete jogadores por equipa, tendo obtido a sua melhor classificação de sempre em Hong Kong, com o 10.º lugar, em 2005.

O Campeonato do Mundo da Cidade do Cabo, em 2022, disputa-se entre os dias 09 e 11 de setembro.