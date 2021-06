Seleção de sevens fecha primeiro dia em Moscovo com três vitórias em três jogos

A seleção portuguesa de râguebi sevens fechou o primeiro dia da etapa de Moscovo do Europe Championship com um registo 100% vitorioso, ao vencer todos os três encontros e terminar o Grupo A no primeiro lugar.

Portugal venceu a Geórgia por 17-14 no primeiro desafio do dia, antes de obter um folgado triunfo, por 36-0, sobre a Polónia e de encerrar o primeiro dia da competição a vencer a Espanha, por 21-19, no jogo que decidia a vitória no Grupo A.

Desta forma, a seleção, orientada por Frederico Sousa, vai encontrar, no domingo, nos quartos-de-final, o quarto classificado do Grupo B, a Lituânia, e em caso de vitória defronta o vencedor do Rússia-Geórgia nas meias-finais.

Na competição feminina, Portugal averbou a sua primeira e única vitória no torneio, ao vencer a Bélgica, no seu último jogo na competição, por 19-17, já depois de ter perdido com a Espanha, por 29-14, naquele que foi o seu primeiro encontro do dia.

Antes disso, a seleção começou o segundo e último dia do torneio com uma derrota administrativa (28-0) frente à Escócia, devido a um teste à covid-19 de uma jogadora portuguesa com resultado inconclusivo, mas acabou por voltar à competição após um novo teste PCR à mesma jogadora ter sido negativo.