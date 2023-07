Seleção de Sevens qualifica-se para as Challenger Series 2024

A seleção portuguesa de Sevens qualificou-se este domingo para as Challenger Series 2024, torneio de acesso ao Circuito Mundial da World Rugby, após concluir a etapa de Hamburgo do Campeonato da Europa no sexto lugar.

Portugal venceu a Bélgica por 28-10 no primeiro encontro do dia e perdeu, depois, com a Alemanha, por 26-12, no encontro de atribuição do quinto e sexto lugares, resultado que valeu a Portugal o quinto lugar no agregado das duas etapas do Europeu.

Os lobos, que tinham sido quintos classificados na primeira etapa, há cerca de um mês, no Algarve, acabaram mesmo por ser a melhor equipa não residente do Circuito Mundial neste Europeu, classificando-se atrás apenas de França, Irlanda, Espanha e Grã-Bretanha.

As quatro seleções que terminam o Europeu à frente de Portugal disputam, ainda hoje, os primeiros quatro lugares da etapa de Hamburgo, que irão determinar as primeiras quatro posições do Europeu, que será ganho pela Irlanda ou pela França.

Desta forma, Portugal assegurou uma vaga nas Challenger Series de 2024, competição que vai apurar quatro seleções para o playoff de acesso às World Series.

No feminino, Portugal perdeu hoje com a Itália por 28-19, no encontro de atribuição do nono e 10.º lugares, e terminou o Europeu no 10.º lugar, à frente de Roménia e Suécia, garantindo a manutenção no Championship, principal escação competitivo da modalidade a nível europeu.