Seleção feminina de râguebi dá passo decisivo para subir ao primeiro escalão europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de râguebi venceu este sábado a República Checa por 51-0, em encontro da terceira jornada do Europe Trophy, disputado no Jamor, e deu um passo decisivo para subir ao Championship, primeiro escalão europeu da modalidade.

Com oito ensaios, quatro transformações e uma penalidade, Portugal, que ao intervalo já vencia por 20-0, somou a terceira vitória noutros tantos encontros e lidera a classificação com 15 pontos, mais 10 do que a República Checa e a Finlândia, que tem menos um jogo.

As finlandesas, de resto, são a única seleção que ainda pode igualar as lobas, pelo que basta à seleção orientada por João Moura somar um ponto na deslocação à Alemanha, em 15 de abril, o que significa que até pode perder, desde que por sete ou menos pontos de diferença.

Portugal até pode celebrar a subida já em 18 de março, se a Finlândia não vencer com ponto de bónus ofensivo na deslocação à República Checa.