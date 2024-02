Seleção feminina de Râguebi defronta a Holanda na estreia do Rugby Europe Championship

A Seleção Nacional de rêguebi feminina defrontará a Holanda na primeira 1.ª jornada do Rugby Europe Championship. O duelo, que marca o regresso de Portugal às competições internacionais, está marcado para sábado, dia 24 de fevereiro, pelas 12h30, no campo A do Centro de Alto Rendimento do Jamor.Portugal jogará ainda com a Suécia, a 9 de março, e com Espanha, a 30 de março.